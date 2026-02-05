Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Miçotakis, Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 11 Şubat 2026 tarihinde Ankara'da olacak.

MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Bu kritik ziyarette Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak ve iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemde...

MSB’DEN MIÇOTAKIS’E 12 MİL MESAJI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Miçotakis’in Ege’de 12 milin “vazgeçilmez” olduğu yönündeki ifadelerine cevap verilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde karasularının 12 mile çıkarılması söylemlerine ilişkin Türkiye’nin tutumunun net olduğu vurgulanarak, “Bu yaklaşım uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemezdir” ifadeleri kullanılmıştı.