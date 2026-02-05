Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG ile entegrasyonu memnuniyetle karşılıyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'de ordu ile SDG arasında imzalanan entegrasyon anlaşmasına ilişkin bir açıklama geldi. Anlaşmanın memnuniyetle karşılandığını belirten MSB, "Tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. MSB ayrıca Yunanistan'a 12 Mil konusunda net bir cevap verdi. MSB kaynakları, ""Yunan politikacıların Ege Denizi’nde karasularını 12 Mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir" dedi.

MSB'den kritik Suriye açıklaması!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
12:02
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
12:08

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında, Suriye'deki son durum, Yunan Başbakanı Miçotakis'in son açıklamaları, Somali-Türk görev kuvveti ve Türkiye-Mısır askeri çerçeve anlaşması gibi birçok konuda önemli açıklamalar yapıldı.

“TEK DEVLET, TEK ORDU”

30 Ocak’ta Suriye hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasının memnuniyetle karşılandığını belirten MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun; Suriye’nin üniter yapısını ve “tek devlet, tek ordu” ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz.

ENTEGRASYON SÜRECİ

Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz"

MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG ile entegrasyonu memnuniyetle karşılıyoruz"

MİÇOTAKİS’İN SON AÇIKLAMALARI

Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in son açıklamalarına da değinen MSB kaynakları şu ifadeleri kullandı:

"Yunan politikacıların Ege Denizi’nde karasularını 12 Mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Türkiye olarak, Ege’de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR VE KABUL EDİLEMEZ"

Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir"

MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG ile entegrasyonu memnuniyetle karşılıyoruz"

SOMALİ-TÜRK GÖREV KUVVETİ

Somali’de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığı'nın askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali’nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmaya devam ettiğini aktaran MSB, "Somali’deki Hava Unsur Komutanlığımız yeni görevlendirmelerle güçlendirilmiştir. Yeni görevlendirilen unsurlarımız da Somali’nin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG ile entegrasyonu memnuniyetle karşılıyoruz"

TÜRKİYE-MISIR ASKERÎ ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Türkiye ve Mısır arasında imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması'na da değinen MSB kaynakları, "Söz konusu anlaşmayla belirlenen askeri iş birliği alanlarında bilgi ve uzmanlık teatisi yoluyla savunma iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

#Gündem
