Hasan Basri Yalçın'dan TGRT Haber'de önemli açıklamalar: SDG'nin elinde bir şey kalmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Fatih Atik ile Gündem Ankara programında Suriye'de son yaşanan gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye söyleminin artık Terörsüz Bölge söylemine dönüştüğünü altını çizen Yalçın, Türkiye'nin bölgede istikrar ihraç eden bir ülke pozisyonuna geleceğini belirtti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TERÖRSÜZ BÖLGE SÖYLEMİNE DÖNÜŞTÜ"

Yalçın'ın konuşmasından satır başları:

"Hem Türkiye için hem bölgemiz için önemli günlerden geçiyoruz. Biz bugün neyi konuşuyoruz Terörsüz Türkiye sürecini konuşuyoruz. Derdimiz ne buralarda artık terör örgütleri var olması. Buralar artık normalleşsin istiyoruz. Terörsüz Türkiye süreci Terörsüz Bölge söylemine dönüştü.

"TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIKLARA UĞRADI"

Suriye'deki süreç 14-15 yıllık o dönemlerde Türkiye çok büyük haksızlıklara uğradı. Rusya gibi büyük aktörlerle karşı karşıya bırakıldığımız dönemler yaşadık. Cumhurbaşkanımız bir meseleyi tuttuğu zaman sonuna kadar tutar ve kopartır.

Günün sonunda Türkiye kardeşlik ilişkisi kurduğu Suriyeliler, Suriye'yi kontrol edebilecek hale geldiler. Esad rejimi çıktıktan sonra tek bir mesele kalmıştı o da SDG'nin varlığı. Kendilerine verilen desteğin devam edeceğini kendilerinin orada terör devleti kuracağını düşündüler ama Türkiye'nin başından söylediği bir şey var; Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz, Suriye'de tek bir orduyu savunuyoruz.

"SDG'NİN ELİNDE PEK BİR ŞEY KALMADI"

SDG'nin elinde pek bir şey kalmadı. SDG'nin ABD desteğinin diplomatik olarak kalktığı andan itibaren Suriye ordusuyla çatışamayacağı ortaya çıktı. PKK kaybetmeye devam ediyor.

CHP'YE SURİYE TEPKİSİ

15 yıldır Suriye mesajını anlamadılar. Seçim dönemi Suriyelileri otobüse bindirip ülkelerine göndermekten bahsediyorlardı. Biz her seferinde planlamamıza güven duymaları gerektiğini ifade ettik. Suriye'de insanlık dramlarını bitirecek bir istikrar ihtimali doğmuş; ama CHP terör örgütünün propaganda için kullandığı ifadeleri kullanmaya eğilim gösteriyor. Bu son derece sakıncalı bir şey. PKK'nın ürettiği sahte bir propaganda dilini kullanmak yerine 'terör istemiyoruz' diyebilir. Orada sanki katliam yaşanıyormuş gibi bir ifadeyi PYD'nin işine geleceğini bile bile kullanıyor.

İRAN'A MÜDAHALE OLACAK MI?

İran'da iç savaşın konuşulması Türkiye açısından da tehlikeli bir durum. Sınırlarımızda yaşananlarda en fazla bz etkileniyoruz. Bölgeye uçak gemisinin gönderilmesi yığınak yapılıyormuş gibi görünmesi ani bir saldırı ihtimalini düşündürüyor. Ama ben şuan o aşamada olduğumuz kanaatinde değilim. Çünkü; İran'a yapılacak bir saldırı Suriye ve Irak örneklerini çok daha büyüğü bir örnek.

ABD ULUSAL STRATEJİ BELGESİ

Aslına mesele oldukça net. Yayımlanan belgelerin hepsinde Trump'ın uzun yıllardır söylediği şeyler var. Asker çekmelerindeki sebep; aslında ABD hem kendilerine hem de Ortadoğu'ya çok zarar verdi. Ben ABD'nin istikrarlı bir yapıyı ve Türkiye ile iyi bir ilişki sürdürmek istediğini görüyorum. Ama İsrail meselesini de hiç aklımızdan çıkarmamız gerekiyor."