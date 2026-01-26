Menü Kapat
Dünya
Editor
 Selahattin Demirel

Suriye'de YPG ateşkesi ihlal ederken bazı teröristler silah bırakıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, Suriye ordusu ile varılan ateşkesi ihlal ederek Suriye ordusuna ait mevzilere İHA saldırıları düzenlerken örgütün içindeki bazı teröristler de Suriye güvenlik güçlerine teslim olarak silah bırakıyor.

Suriye'de YPG ateşkesi ihlal ederken bazı teröristler silah bırakıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
19:44
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
19:52

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında 15 gün süreyle uzatılan ateşkes devam ederken YPG'nin ateşkes ihlalleri sürüyor.

Yerel kaynaklar, örgütün Ayn el-Arab ve Ayn İsa’da bulunan Suriye ordusu mevzilerine İHA ve topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Suriye'de YPG ateşkesi ihlal ederken bazı teröristler silah bırakıyor

Suriye ordusu, dün YPG’nin 25'ten fazla İHA ile saldırılar düzenlediğini bildirmiş, saldırılara karşılık verileceğini aktarmıştı.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SİLAHLARINI BIRAKANLARIN KAYDI ALINIYOR

Suriye İçişleri Bakanlığının, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'den ayrılanlarla ilgili Deyrizor vilayetinde bir merkez açtıkları belirtildi.

Açıklamada, "Deyrizor vilayetindeki İç Güvenlik Komutanlığı, silahlarını güvenlik yetkililerine teslim ettikten sonra Deyrizor vilayetinde tahsis edilen merkezde durumlarının netleştirilmesini isteyen SDG'ye bağlı unsurları kabul etmeye başladı." denildi.

Suriye'de YPG ateşkesi ihlal ederken bazı teröristler silah bırakıyor

Bu adımın, İçişleri Bakanlığının bölgede istikrarı sağlamlaştırma ve YPG'den ayrılarak sivil hayatlarına dönmek isteyenlere yeni bir fırsat verme çabaları doğrultusunda atıldığı aktarılan açıklamada, "Bu adım ayrıca, silahlarını teslim ederek SDG'den ayrılanların normal hayatlarına dönmeleri adına bir belge alma imkanı da sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında da YPG'den ayrılanların kaydı için Rakka ve Deyrizor'da birer merkez açıldığını açıklamıştı.

