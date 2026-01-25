Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

YPG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti! Saldırıda 2 genç hayatını kaybetti

Suriye'de terör örgütü YPG ile ateşkes 15 gün daha uzatılırken örgüt anlaşmayı ihlal etti. Teröristlerin Haseke ve Kamışlı bölgelerinde ateş açması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

YPG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti! Saldırıda 2 genç hayatını kaybetti
devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği bölgede, YPG çok sayıda ihlal yaptı.

YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin 'de, diğer bir gencin ise kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi.

YPG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti! Saldırıda 2 genç hayatını kaybetti

ÇOK SAYIDA GENCİ ALIKOYDU

Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı.

YPG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti! Saldırıda 2 genç hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.

