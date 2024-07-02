Yunanistan 'öndeyiz' dedi, iddialara net yanıt geldi: Kendi hava savunma sistemleri dahi yok!

02 Temmuz 2024 15:38 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:40

Son dönemlerde özellikle Yunan medyasında yer alan ‘Yunanistan’ın hava savunma sistemleri konusunda Türkiye’den önde olduğu’ yönünde çıkan haberler hakkında tgrthaber.com özel haberler editörü Emir Yücel'e konuşan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş çok çarpıcı bilgiler verdi.

Yunanistan’da özellikle son dönemlerde sık sık yapılan ‘Savunma sanayii ve hava savunma sistemleri alanında Türkiye’den öndeyiz’ haberlerine Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş cevap verdi.

Yunanistan’ın tek başına yaptığı hiçbir şeyin olmadığını ve başka ülkelerin ürünleri ile bu algıyı yürüttüklerini ifade eden Karakuş şöyle devam etti:

"MUKAYESE EDİLEMEYECEK DERECEDE İLERİDEYİZ"

Şu anda Amerika'ya ait 6 Patriot hava savunma sistemi Yunanistan'da konuşlandırıldı. Geçmişte verilen bir de S300 hava savunma sistemleri mevcut. Kendilerini bu sebepten dolayı bu konularda ileride görüyorlar.

Hatta ABD'nin kendi birliklerini koruma amacıyla ekstradan 6 adet daha Patriot getirdiklerini düşünüyoruz. Ancak bunu ifade etmiyorlar. Diğer türlü baktığımızda Yunanistan'ın savunma sanayi alanında herhangi bir başarısı olduğunu düşünmüyorum. Tamamen ABD'nin kendi sistemleriyle donatıldılar.

Ülkemize baktığımıza ise örneğin hava savunma sistemimiz 'SİPER' hakkında çok olumlu düşüncelerim var. Biz Yunanistan ile mukayese edilemeyecek kadar ileride bir seviyedeyiz.

Yerli İHA/SİHA, yerli savaş uçağı KAAN, TCG Anadolu gemimiz gibi ürünler ülkemizin ne kadar gelişme kaydettiğinin kanıtıdır.

"ARKASINDAKİ ÜLKELERİN GÜCÜNÜ KULLANIYOR"

Yunanistan, Türkiye için her zaman tehdit unsuru olmuştur. Zira Fransa ile anlaşmaları gereği herhangi bir tehditle karşı karşıya kaldıklarında Fransa kayıtsız şartsız Yunanistan'ın yanında olacaktır.

Aynı şekilde ABD unsurları da Dedeağaç'a yerleşmiş durumda. Bu atılan adımların amacını ve hedefini gayet iyi biliyoruz. Eğer Türkiye herhangi bir kara harekatına başvurursa önce ABD unsurlarıyla karşı karşıya gelmesi için buralara yerleştiler.

Tekrardan ifade etmek gerekirse Yunanistan kendi savunma sanayisine değil, kendi havacılık sanayisine değil arkasındaki ülkelerin ürünleri ile övünüyor. Yunanistan kendi İHA/SİHA projesini bile daha yeni yapmış durumdalar ve bu ürün de zaten tamamen yerli olmadı.