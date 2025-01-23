Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu! Eski hakim ve savcı yakalandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

23 Ocak 2025 13:44 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:09

FETÖ bağlantısı sebebiyle meslekten ihraç eden eski hakim ile eski savcı, Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. Ayrıca Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir PKK şüphelisi de Edirne'de yakalanarak tutuklandı.

Güvenlik güçleri, terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeleri ile PKK zanlısı sınırda kıskıvrak yakalandı. ŞÜPHELİ ARAÇTAN FETÖ'CÜLER ÇIKTI Edirne Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları ortak çalışma sonrası TEM otoyolu yakınlarında bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç edilen hakim E.G ile savcı İ.K'nın Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı belirlendi. Gözaltına alınan eski hakim ve savcı hakkında işlem başlatıldı. PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI Ayrıca Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi de Edirne'de yakalandı. Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı L.G'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen L.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İlgili Haberler Terör örgütü FETÖ'ye 23 ilde Kıskaç-35 operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı Mehmetçik'ten PKK'ya pençe: Teröristler etkisiz hale getirildi