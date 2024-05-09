Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Yunanistan'da Türk rüzgarı! Altın madalya geldi

Yunanistan'da Türk rüzgarı! Altın madalya geldi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
09 May 2024 12:51 - Güncelleme : 09 May 2024 12:52
Yunanistan&#039;da Türk rüzgarı! Altın madalya geldi

Milli atletimiz Yunanistan'da düzenlenen yarışmada altın madalya elde etti.

Yunanistan'da düzenlenen 4.Alexandrino Meeting atletizm yarışlarında Milli sporcumuz Necati Er, üç adım atlama branşında 16.73 metre atlayarak 1'inci oldu. 

Yunanistan'da Türk rüzgarı! Altın madalya geldi - 1. Resim

Türkiye Atletizm Federasyonu, Yunanistan'da bayrağımızı gururla dalgalandıran Necati Er hakkında kutlama mesajı yayınladı. Paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Milli atletimiz Necati Er, Yunanistan’da düzenlenen 4.Alexandrino Meeting atletizm yarışlarında üç adım atlama branşında 16.73 metre atlayarak 1’inci oldu.

Yunanistan'da Türk rüzgarı! Altın madalya geldi - 2. Resim

Atletizm camiası adına kulübümüz ENKA’yı, sporcumuzun antrenörünü, milli takım antrenörleri ile Milli sporcumuz Necati Er’i tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.

 

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...