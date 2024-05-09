Yunanistan'da Türk rüzgarı! Altın madalya geldi

09 May 2024 12:51 - Güncelleme : 09 May 2024 12:52

Yunanistan'da düzenlenen 4.Alexandrino Meeting atletizm yarışlarında Milli sporcumuz Necati Er, üç adım atlama branşında 16.73 metre atlayarak 1'inci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Yunanistan'da bayrağımızı gururla dalgalandıran Necati Er hakkında kutlama mesajı yayınladı. Paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Milli atletimiz Necati Er, Yunanistan’da düzenlenen 4.Alexandrino Meeting atletizm yarışlarında üç adım atlama branşında 16.73 metre atlayarak 1’inci oldu.

Atletizm camiası adına kulübümüz ENKA’yı, sporcumuzun antrenörünü, milli takım antrenörleri ile Milli sporcumuz Necati Er’i tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.