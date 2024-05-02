02 May 2024 15:06 - Güncelleme : 02 May 2024 15:18
Yürek burkan görüntüler: Ölen kedinin başından bir an olsun ayrılmadı
Mardin'de sokak kedisi, otomobilin altında kalarak ölen kedinin başında nöbet tuttu. Ölen hayvanın başından bir an olsun ayrılmayan kedinin görüntüleri izleyenleri kahretti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde gece saatlerinde karşıya geçmeye çalışan kediye otomobil çarptı.
YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kedi telef oldu. Kaza sonrası kedinin yanına gelen bir başka kedi dakikalarca patileriyle onu uyandırmaya çalışırken, ortaya çıkan görüntüler yürek burktu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı