Yürek burkan görüntüler: Ölen kedinin başından bir an olsun ayrılmadı

02 May 2024 15:06 - Güncelleme : 02 May 2024 15:18

Minik Edanur'un ölümüne neden olan çukur kapatıldı

Minik Edanur'un ölümüne neden olan çukur kapatıldı

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde gece saatlerinde karşıya geçmeye çalışan kediye otomobil çarptı.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kedi telef oldu. Kaza sonrası kedinin yanına gelen bir başka kedi dakikalarca patileriyle onu uyandırmaya çalışırken, ortaya çıkan görüntüler yürek burktu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.