Yürek yakan görüntüler! Öldürülen müdür yardımcısının iki çocuğundan babalarına son veda!

27 Haziran 2024 15:17 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 15:21

Kocaeli'de meydana gelen korkunç olayda Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç dün sabah otomobilinde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabanca ile başından vurulan Çoğaç ağır yaralandı, zanlı ise olay yerinden kaçtı. İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına aldı.

BABAYA SON VEDA

Mahir Çoğaç'ın cenazesi, bugün Çayırova Kent Mezarlığı morgundan alınarak, cenaze nakil aracıyla görev yaptığı Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ne götürüldü, helallik alındı. Cenazede Çoğaç'ın eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen müdür yardımcısının iki çocuğunun babalarına son vedası herkesin yüreğini yaktı.

ÇAYIROVA KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, "Mahir Bey dün sabah evinin önünde cinayete kurban gitti. Rahmetli müdür yardımcımız, bizimde yakından tanıdığımız, 18 yıldır ilçemizde görev yapan değerli bir eğitimciydi, herkes tarafından çok sevilen biriydi. İyi bir baba ve iyi bir eğitimciydi ama kendisiyle alakası olmayan, suçu günahı olmayan cinayetle öldürüldü. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum.

Bu cinayet tamamen dış kaynaklıdır. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur. Hocamız kendi hayatını kurtarmak ve güzel bir hayat için burada bulunuyor. O nedenle eski ya da yeni mezunu öğrenciyle ilgisi yoktur. Bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi öğretmen öğrenci cinayeti değildir. Bunu özelikle vurgulamak istiyorum. Caniler yakalanmıştır" dedi.

Okuldaki programın ardından Mahir Çoğaç'ın cenazesi, namazın kılınacağı Atatürk Mahallesi'ndeki Osman Nuri Aksoy Cami'ne getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Çayırova Akse Mezarlığında toprağa verildi.