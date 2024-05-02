Yürekler ağza geldi! Beton pompası apartmanın üzerine devrildi

02 May 2024 15:49 - Güncelleme : 02 May 2024 15:56

Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet ve otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet ve otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Üsküdar'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda yürekler ağza geldi. İnşaat alanına beton döken beton pompa aracı dengesini kaybederek bir apartmanın üzerine devrildi.

Aracın devrilmesi sonucu apartmanda hafif çaplı hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri sokak üzerinde önlem alırken beton pompasının kaldırılması için vinç çağırıldı.

HALAT KOPTU, 2 BALKONUN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Beton pompası vinç yardımıyla kaldırıldığı esnada araca bağlı halatlar koptu. Kopma sonucu beton aracının kolu apartmanın üzerine düşerek 2 balkonun çökmesine sebep oldu.

Olayda kimse yaralanmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Aracın düşme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.