Yürekleri ağza getiren anlar! Küçük çocuk cama çıktı, vatandaşlar çarşaf açıp bekledi

10 Temmuz 2024 12:55 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 13:02

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Daha 14 yaşındaydı! Anne ve babası tarafından katledilen kız çocuğunun son paylaşımı dikkat çekti

Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan bir binada korku dolu anlar yaşandı. Camın dışına çıkan çocuk mermerde yürümeye başladı. Düşmesi an meselesi olan çocuğu gören vatandaşlar hemen harekete geçti.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Vatandaşların bir kısmı çocuğu içeri girmesi için ikna etmeye çalışırken bazı esnaf da pencerenin altına çarşaf açarak çocuğun düşmemesi için tedbir aldı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ailenin fark etmesi ile çocuk içeri alındı.