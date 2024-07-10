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Yürekleri ağza getiren anlar! Küçük çocuk cama çıktı, vatandaşlar çarşaf açıp bekledi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 12:55 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 13:02

Elazığ'da 4 yaşındaki çocuk, pencerenin dışına çıkarak mermerde yürümeye başladı. Korku dolu anları gören vatandaşlar hem çocuğu yönlendirdi hem de pencerenin altına çarşaf gererek tedbir aldı.

Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan bir binada korku dolu anlar yaşandı. Camın dışına çıkan çocuk mermerde yürümeye başladı. Düşmesi an meselesi olan çocuğu gören vatandaşlar hemen harekete geçti.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA 

Vatandaşların bir kısmı çocuğu içeri girmesi için ikna etmeye çalışırken bazı esnaf da pencerenin altına çarşaf açarak çocuğun düşmemesi için tedbir aldı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ailenin fark etmesi ile çocuk içeri alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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