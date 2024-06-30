Yürekleri ağza getiren kaza: 3 kişi ölümden döndü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 02:38 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 02:51
Yüksekova-Van Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç, yoldan çıkarak 4 metrelik duvarın üstüne savruldu. Yaşanan kazada araç kullanılamaz hale gelirken 3 kişi ise ölümden döndü.
Yüksekova-Van Karayolu üzerinde öğlen saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yüksekova'dan Van istikametine gitmekte olan Ramazan A. Denetimindeki araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yoldan çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına çarpmasıyla duvar üzerine savruldu.
Savrulan aracı gören çevredeki başka sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber vererek yardım istediler. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından araçta bulunan 3 yaralı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı