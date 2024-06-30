Yürekleri ağza getiren kaza: 3 kişi ölümden döndü

30 Haziran 2024 02:38 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 02:51

Düzce'de bir binada yangın çıktı: Vatandaşlar tahliye edildi

Düzce'de bir binada yangın çıktı: Vatandaşlar tahliye edildi

Yüksekova-Van Karayolu üzerinde öğlen saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yüksekova'dan Van istikametine gitmekte olan Ramazan A. Denetimindeki araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yoldan çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına çarpmasıyla duvar üzerine savruldu.

Savrulan aracı gören çevredeki başka sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber vererek yardım istediler. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından araçta bulunan 3 yaralı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.