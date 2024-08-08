Yurt dışına çıkacaklar bu listeye bakın! İşte Türklere en kolay Schengen vizesi veren ülkeler
Yurt dışına çıkmak isteyen ve bir türlü vize alamayan vatandaşları ilgilendiren bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre en kolay Schengen vizesi veren ülkeler belli oldu.
Türk vatandaşları yurt dışı tatili düşünürken ya vizesiz yerleri tercih ediyor ya da çoğu zaman vize başvurusu reddediliyor. İş ve seyahat planı yapanlar vize engeline takılıyor.
Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek isteyenler Schegen vizesine başvursa da olumsuz yanıt alıyor. Olumlu yanıt alanlar ise vize sürenin nerdeyse 5 günlere kadar düşen sayısından şikayetçi.
İŞTE TÜRKLERE EN KOLAY SCHEGEN VİZESİ VEREN ÜLKELER
Vatandaşların büyük sıkıntı çektiği olayla ilgili bir araştırma yapıldı. Türklere en kolay ve en çok Schegen vizesi veren ülkeler derlendi. SchengenVisaInfo isimli internet sitesi AB ülkelerini mercek altına alarak, Türk vatandaşlarına en kolay vize onayı veren ülkeler belirlendi
İlgili haberde, "Türk vatandanşları için en çok vize veren ülkeler her zaman en çok başvuru yapılan ülkeler olmayabilir. Ancak 2023 yılında Türklerin Schengen vizesi başvuruları için en yüksek onay oranına sahip beş ülke şunlar" denildi ve ülkeler sıralandı.
İŞTE O ÜLKELER:
Portekiz: Yüzde 93
İtalya: Yüzde 91.08
Slovakya: Yüzde 88.77
Polonya: Yüzde 86.56
İspanya: Yüzde 86.5