Yurt dışına çıkacaklar bu listeye bakın! İşte Türklere en kolay Schengen vizesi veren ülkeler

08 Ağustos 2024 16:42 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 16:59

Türk vatandaşları yurt dışı tatili düşünürken ya vizesiz yerleri tercih ediyor ya da çoğu zaman vize başvurusu reddediliyor. İş ve seyahat planı yapanlar vize engeline takılıyor.

Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek isteyenler Schegen vizesine başvursa da olumsuz yanıt alıyor. Olumlu yanıt alanlar ise vize sürenin nerdeyse 5 günlere kadar düşen sayısından şikayetçi.

İŞTE TÜRKLERE EN KOLAY SCHEGEN VİZESİ VEREN ÜLKELER

Vatandaşların büyük sıkıntı çektiği olayla ilgili bir araştırma yapıldı. Türklere en kolay ve en çok Schegen vizesi veren ülkeler derlendi. SchengenVisaInfo isimli internet sitesi AB ülkelerini mercek altına alarak, Türk vatandaşlarına en kolay vize onayı veren ülkeler belirlendi