Yurt dışına kaçacaklardı! 16 terörist sınırda yakalandı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Haziran 2024 14:45 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:23
Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışan 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin PKK, FETÖ ve DHKP-C üyesi oldukları belirlendi.
Güvenlik güçleri sınır bölgelerinde göz açtırmıyor. Türkiye'den yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda terör örgütü üyesi yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen faaliyetler çerçevesinde son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
FETÖ, PKK VE DHKP-C ÜYESİ ÇIKTI
Şüphelilerden 2'sinin PKK-KCK, 3’nün DHKP-C diğerlerinin de 11 FETÖ üyesi olduğu belirlendi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı