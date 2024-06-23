Yurt dışına kaçacaklardı! 16 terörist sınırda yakalandı

23 Haziran 2024 14:45 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:23

Şırnak'ta korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı

Şırnak'ta korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı

Güvenlik güçleri sınır bölgelerinde göz açtırmıyor. Türkiye'den yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda terör örgütü üyesi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen faaliyetler çerçevesinde son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

FETÖ, PKK VE DHKP-C ÜYESİ ÇIKTI

Şüphelilerden 2'sinin PKK-KCK, 3’nün DHKP-C diğerlerinin de 11 FETÖ üyesi olduğu belirlendi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.