Portekiz'i destekleyen HDP'li Ferhat Encü geri adım atmadı, tepki yağdı: Vatansız, ahlaksız

23 Haziran 2024 14:04 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 14:11

A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'le karşı karşıya geldi. Milliler rakibine 3-0 mağlup olarak grupta ikinci sıraya geriledi. Portekiz ise puanını 6'ya yükseltip bir üst tura çıkmayı garantiledi.

"YAŞASIN PORTEKİZ!"

Zorlu mücadelenin ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili Ferhat Encü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Encü maç sonunda Kürtçe ifadelerle 'Yaşasın Portekiz' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Ferhat Encü'nün bu paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Pek çok kullanıcı, Türkiye'ye karşı Portekiz'e destek veren Encü'ye tepki yağdırdı.

GERİ ADIM ATMADI

Gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan Ferhat Encü, yeni bir paylaşım daha yaptı. Encü ikinci paylaşımında ise "Ne kadar Türkçü, ırkçı, faşist varsa, ne kadar orta yolcu, yalakacı ve Kürt düşmanı varsa tiwitimin altında, üstünde havlamış. Küfür ve hakaret edenler kendi karakterlerini ortaya koymuşlar ve aynen hepsini iade ediyorum. Ben hainlik etmedim, hain değilim. Ben vatansız değilim. Benim vatanım sizin buralarda esameniz bile okunmazken binlerce yıl geçmişi, tarihi olan, medeniyete beşiklik etmiş Kürdistan’dır. Kürde imha ve inkarı dayatanlar bilsin ki benimle aynı düşüncede, hissiyatta olan milyonlarca Kürt var. Bijî Kurdistan" dedi.

SİYASİLERDEN DE TEPKİ GELDİ

Siyaset dünyasından da HDP'li eski vekile cevap gecikmedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından "Terörist-hain köpekler vatan sizden ne bekler! Bu devletin ekmeğini yiyeceksin ama başkasının kılıcını sallayacaksın. Vatansız it! Defol Portekiz’e…Ne mutlu Türküm diyene" paylaşımında bulundu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Encü'nün paylaşımını alıntılayıp "Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın!" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "İşte şerefsizce bir tavır daha. TBMM üyesi ol, bu milletin vergileri ile maaş al sonra yaşasın Portekiz diye X at. PKK-DEM sürüsü vatan hainidir. Türkiye’nin düşmanı alçaklar sürüsüdür. Bunlar ile açık- kapalı ittifak yapmak ihanete ortak olmak demektir" yorumunda bulundu.