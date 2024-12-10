Yurt dışındaki Türklere büyük tuzak! Emeklilik hayaliyle milyonlarca lira dolandırdı iddiası

10 Aralık 2024 07:43 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:39

Sosyal güvenlik uzmanı olarak bilinen E.N. isimli kişinin yurt dışında yaşayan Türkleri emeklilik hayaliyle tuzağa düşürdüğü iddia edildi. E.N hakkında gurbetçileri milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 26 yıla kadar hapis cezası istendi. İşte tüm detaylar...

Yurt dışındaki Türkleri, Türkiye'de emeklilik hayaliyle kandırdı. Gurbetçilerin milyonlarca liraları gitti. Bir dönem sosyal güvenlik uzmanı olarak sıkça televizyon programlarına çıkan E.N'nin, yurtdışında yaşayan çok sayıda Türk​'ü, Türkiye'de emeklilik vaadiyle dolandırdığı iddia edildi. E.N'nin, gurbetçiler için ne SGK'ya ne de kendilerine herhangi bir ödeme yapmadığı öne sürüldü.

ALMANYA​'DAKİ EVİNİ SATIP PARASINI VERDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2 yıldır paralarını geri almak için uğraştığını bildiren dünyanın dört bir yanından çok sayıda Türk, E.N ve birlikte hareket ettiği 4 kişiden şikâyetçi oldu. Mağdur olan gurbetçilerden Almanya'da yaşayan Recep İşcan (58), "Almanya'daki evimi satarak E.N'ye 75 bin Euro verdim. Emekli olamadığım gibi paramı da geri alamadı.

Fransa​'da yaşayan Aysel Aydın (60) ise "Ben de emeklilik için 28 bin 700 Euro verdim. Vekâlet çıkarmamı istediler. 500 Euro da vekâlet parası verdim. Vekâlet sürecinde Fransa'daki Türkiye Konsolosluğu 'Bu şahıs dolandırıcı' diyerek bizi uyardı. Paramızı isteyince vermeyeceğini söylüyor. Bu durumdan dolayı sağlığımdan oldum" şeklinde konuştu.

"2 SENEDİR BEKLİYORUM"

Belçika'da yaşayan ve Türkiye'de emekli olmak istediği için E.N'ye başvuran Nahit Yıldırım (60) ise, "Kendisini televizyonda izliyordum. Avrupa'da yaşayan gurbetçilere Türkiye'de emeklilik vaat ediyor. 20 bin Euro verdim, 2 sene oldu hala bekliyorum. Bizi mağdur etti. Bir sürü mağdur var. Milletin parasıyla geçiniyor. Hasta olduğunu söylüyor, sürekli oyalıyor. Kendisiyle İstanbul'da randevulaştık ama kendini avukat olarak tanıtan Ümit Özoğlu geldi. Kendisine 20 bin Euro verdim ve elime sahte makbuz vermişler bunu ben başta anlamadım, kızım kontrol edince sahte olduğunu anladık. 2 sene oldu hala bekliyorum.

26 YIL HAPSİ İSTENDİ

E.N'nin başka bir kişiyi toplamda 32 bin Euro dolandırması nedeniyle şikâyetçi olundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, başsavcılık iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelilerin irade birliği içerisinde hareket ettiği değinilirken, suçun zincirleme şekilde işlendiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi. E.N ve diğer 4 şüphelinin Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam ediyor. E.N hakkında şikâyetçi olan diğer mağdurların da soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.

DOLANDIRICILIK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

E.N kendisi hakkındaki dolandırıcılık iddialarına şöyle yanıt verdi: "Dedikleri kadar bir meblağ yok, suçlamaları asla kabul etmiyorum. Ödememe gibi bir durum yok. Ben onlara ödeyeceğimi söylüyorum ama benden daha fazlasını istiyorlar. İtibarımı düşürmeye ve beni karalamaya çalışıyorlar. Buyursun, gelsinler. Ödedikleri kadar benden alabilirler.

Niyetleri beni Avrupa'da kötü lanse ettirmek. Benim birçok müşterim var. 2019 yılında yeni bir yasa geldiği için bunların dosyaları askıda kaldı. Biz zaten şuan bu durumu çözmeye çalışıyoruz. Basını kullanmakla beni tehdit edip daha fazla para istiyorlar. Benden haksız kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Ben yakın zamanda beyin kanaması geçirdim. O yüzden de süreç aksadı."