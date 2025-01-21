Yürürken bir eşkıyanın yumruklu saldırısına uğrayan genç kız yaşadıklarını anlattı

21 Ocak 2025 10:45 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:45

Kahramanmaraş'ta yolda yürürken bir eşkıyanın saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Nisa Akdere, yaşadığı dehşeti anlattı. Sağ gözüme perde indiğini sol gözünden de kan aktığını belirten Akdere, "Psikolojim altüst olmuş durumda" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık​ ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nisa Akdere, 16 Ocak Perşembe sabahı kaldırımda tek başına yürürken tanımadığı Y.E.Y. isimli bir eşkıyanın yumruklu saldırısına uğradı. Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"SAĞ GÖZÜME PERDE İNDİ, SOL GÖZÜMDEN KANLAR AKTI"

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "Pazarcık ilçesinde yaşıyorum. Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak iş yerine doğru yürüyordum. Tarih 16 Ocak Perşembeydi. İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"GÖRME DURUMUM YÜZDE KAÇ OLDUĞUNU ŞU ANLIK BİLMİYORUM"

Saldırı​ sonrası hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğunu ifade eden Akdere, "Hastanede gözetim altındayken, düştüğümden dolayı kafamın arka tarafındaki darbeleri, sol gözümün, kaşım ve gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını, sol gözümün arka tarafındaki elmacık kemiğinin çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını, kandan dolayı her yeri bulanık gördüğümü öğrendim ve görme durumum yüzde kaç olduğunu şu anlık bilmiyorum. Tedavim hala devam ediyor" diye konuştu.

"BEN ŞU ANDA SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GELDİM"

Psikolojisinin altüst olduğunu söyleyen Akdere, "Şu an bu bana yapılmış olabilir belki hayatta kalmış olabilirim ama benden sonrakiler hayatta kalmayabilir. Belki yaşamını yitirir ve ağır travmalar oluşturur. Ben şu anda sokağa çıkamaz hale geldim. Benim psikolojim altüst olmuş durumda, bana yardımcı olun ve beni destekleyin" dedi.