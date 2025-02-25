Yüzlerce çalışanı FETÖ'den tutuklandı! Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan ve yüzlerce çalışanı tutuklanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada tüm şubelerde hizmetlerin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında TMSF tarafından el konulan ünlü döner zinciri Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen operasyonlarda yüzlerce çalışan tutuklanmıştı. Şirketten soruşturmaya ilişkin ilk açıklama geldi.

Maydonoz Döner’den ticari faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KESİNTİSİZ HİZMET DEVAM EDİYOR"

''TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner’in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.

"416 ŞUBEDE GEREKLİ ADIMLAR ATILDI"

Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

Markamız online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Özellikle sosyal medyada ve basında yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı TMSF’nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz.''