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Yüzlerce vatandaşı dolandırdılar!190 milyonluk vurguna polis darbesi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ocak 2025 09:45 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:12
Yüzlerce vatandaşı dolandırdılar!190 milyonluk vurguna polis darbesi

Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 190 milyon 965 bin TL'lik vurgun yapan çete çökertildi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğimi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden sahte ilanla ürün satışı, bungalov ev kiralama ve şantaj​ yolu ile gerçekleştirilen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar da şüphelilerin 150 kişiden toplam 190 milyon 965 bin TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Mersin​ merkezli Adana​, Şanlıurfa, Ankara, Bitlis, Gaziantep, Kütahya, Samsun, Hatay ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 3 tabanca ele geçirildi.

Yüzlerce vatandaşı dolandırdılar!190 milyonluk vurguna polis darbesi - 1. Resim

11 KİŞİ TUTUKLANDI 

Mersin'e getirilen şüpheliler emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi. 13 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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