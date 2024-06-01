Yüzlerce yolcu tünelden yürüyerek çıktı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 16:17 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 16:18
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir metroda yaşanan arıza nedeniyle 171 yolcu tünelden yürüyerek çıktı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da gece saatlerinde bir metroda teknik arıza meydana geldi. Yolcular, Sportivnaya ve Vorobyevy Gory istasyonları arasındaki tünelde mahsur kaldı.
ARIZA NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMADI
Metro seferleri durdurulurken, tünelde kalan trenden 12'si çocuk 171 kişi yürüyerek istasyona çıktı. Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
Arıza nedeniyle saatlerce sefer yapılamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı