Zabıtayı öldürdü, cezaevinden kaçtı! 4 yıl sonra sokakta yürürken yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:18

Adana'da 2006 yılında tartıştığı zabıtayı öldüren ve 30 yıl 25 gün hapis cezası alan şahıs, 2020 yılında cezaevinden firar etti. Firari şahıs, 4 yıl sonra caddede yürürken polisleri tarafından yakalandı.

Adana​'da Yüreğir​ Otogarı'nda hediyelik eşya dükkanı işleten Sercan Güzel isimli şahıs, 2006 yılında dışarı tezgah koyduğu için aralarında tartışma çıkan zabıta memurunu silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Sercan Güzel, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. CEZAEVİNDEN ÇIKTI KAYIPLARA KARIŞTI Sercan Güzel 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan 30 yıl 25 gün hapis cezasına almıştı. 2020 yılında pandemi döneminde cezaevinden izinli çıkan Sercan Güzel, bir daha geri gelmedi. 4 YIL SONRA CADDEDE YÜRÜRKEN YAKALANDI Olaydan 4 yıl sonra, 30 Kasım günü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri söz konusu katil Sercan Güzel'i PTT Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Sercan Güzel'in 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan da 2 yıl 11 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. İlgili Haberler Yenidoğan çetesi davasında 13. gün! Ailelerin söyledikleri yürekleri dağladı Herkes Esra Yakut'u arıyor! "Eve geliyorum" dedi, bir daha haber alınamadı