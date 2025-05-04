Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Zafer Partisi'nin çirkin paylaşımına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Sırrı Süreyya Önder için yaptığı çirkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zafer Partisi'nin çirkin paylaşımına soruşturma
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 12:28

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması ve akabinde yaşadığı kalp krizi nedeni ile kaldırıldığı hastanede 18. günlük yaşam savaşını kaybetti.

ZAFER PARTİSİ'NDEN ÇİRKİN PAYLAŞIM

Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından çok çirkin paylaşımlar yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün yaptığı açıklamada, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Önder için yaptığı çirkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır"

https://x.com/yilmaztunc/status/1918953159432515867

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in mektubu herkesi ağlattı: 'Baba, hayatın bütün rengi gitti!'
Sırrı Süreyya Önder’in kızı gözyaşlarına boğuldu! AKM'de dikkat çeken sloganlar
Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor: Kızı Ceren Önder Kandemir'in mektubu herkesi ağlattı
ETİKETLER
#suç
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#soru-cevap ilişki
#soruşturma
#zafer partisi
#sosyal-medya
#İstanbul Gençlik Kolları
#Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik
#Aşağılama
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.