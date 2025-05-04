Zafer Partisi'nin çirkin paylaşımına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Sırrı Süreyya Önder için yaptığı çirkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması ve akabinde yaşadığı kalp krizi nedeni ile kaldırıldığı hastanede 18. günlük yaşam savaşını kaybetti.

ZAFER PARTİSİ'NDEN ÇİRKİN PAYLAŞIM

Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından çok çirkin paylaşımlar yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün yaptığı açıklamada, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Önder için yaptığı çirkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır"

https://x.com/yilmaztunc/status/1918953159432515867