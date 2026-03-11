Zehir tacirlerine ağır darbe! 1 ton 346 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir'de Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, ortak bir operasyona imza attı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesinde tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada; 1 ton 346,5 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Daire Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.