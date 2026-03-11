Menü Kapat
10°
Zehir tacirlerine ağır darbe! 1 ton 346 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberi: İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araca yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 ton 346,5 kilogram "skunk" ile 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 15:33

Türkiye genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir'de Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, ortak bir operasyona imza attı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 ton 346,5 kilogram skunk ve 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda Torbalı ilçesinde durdurulan bir araçta 1 ton 346,5 kilogram skunk ve 57 bin adet uyuşturucu hap bulundu.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesinde tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada; 1 ton 346,5 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Daire Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

