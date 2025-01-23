Zehir tacirlerine büyük darbe! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

23 Ocak 2025 08:17 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 08:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 77 İlde uyuşturucuya yönelik son 2 haftadır devam eden “Narkokapan-9” operasyonlarında; 1 ton 50 kg uyuşturucu madde ile 13 Mmlyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 2 bin 795 şüpheli ise yakalandı.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 77 İlde uyuşturucuya yönelik son 2 haftadır devam eden “Narkokapan-9” operasyonlarında; 1 ton 50 kg uyuşturucu madde ile 13 Mmlyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Erzurum, Adana, Trabzon, Ankara, Zonguldak, Konya, Adıyaman, Antalya, Bolu, Samsun, Edirne, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Diyarbakır, Niğde, Malatya, Kilis, Balıkesir, Rize, Kocaeli, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Mersin, Siirt, Batman, Çankırı, Sakarya, Amasya, Tekirdağ, Burdur, Ordu, Iğdır, Denizli, Karaman, Sivas, Tokat, Hatay, Giresun, Kahramanmaraş, Isparta, Muğla, Kırşehir, Uşak, Aksaray, Hakkâri, Şırnak, Muş, Çorum, Nevşehir, Düzce, Sinop, Kırklareli, Bartın, Kütahya, Bilecik, Aydın, Ardahan, Osmaniye, Erzincan, Van, Karabük, Elazığ, Kastamonu, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı ve Artvin'de operasyonlar düzenlendi.

4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 2 bin 795 şüpheli yakalandı.