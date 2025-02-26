Zehir tacirlerine büyük darbe! 153 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya İstanbul’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkokapan 14: Şehit Bora Barış Güler” operasyonumuzda; 153 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Emniyet güçlerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkokapan 14: Şehit Bora Barış Güler” operasyonumuzda; 153 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sokak Satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli düzenlenen operasyonda; 25,5 kg eroin, 17 kg metamfetamin, Muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca,
1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.
https://x.com/AliYerlikaya/status/1894608447506686140