İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki hafta içerisinde 76 ilde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Zehir tacirlerine büyük darbe: 76 ilde 2 bin 152 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, son iki hafta içinde 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda 2 bin 820 ekip, 4 bin 785 personel, 14 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 76 ildeki operasyonlarda 2 ton 19 kilogram 652 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin 460 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplam 2 bin 152 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1.204'ü tutuklandı. Şüphelilerden 364'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BİNLERCE PERSONEL GÖREV ALDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 2 bin 820 ekip, 4 bin 785 personelin yanı sıra 14 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği görev yaptı.

2 TON UYUŞTURUCU MADDE VE 5 MİLYONDAN FAZLA HAP ELE GEÇİRİLDİ

76 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2 ton 19 kilogram 652 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin 460 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1.204 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda toplam 2 bin 152 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1.204'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, şüphelilerden 364'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Yakalanan diğer şüphelilerin ise emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucunun birçok suçu besleyen karanlık bir ana damar olduğunun altı çizilerek, çocukların istikbalini, gençlerin geleceğini ve ailelerin huzurunu korumak amacıyla zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2120068996259049836