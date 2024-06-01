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Zehir tacirlerine büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Haziran 2024 08:07 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 08:14
Zehir tacirlerine büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “Narkoçelik-19” operasyonlarında; 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı.

İçişleri Ali Yerlikaya Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “Narkoçelik-19” operasyonlarında; 480  kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak: TGRT Haber
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