Zehir tacirlerine büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

01 Haziran 2024 08:07 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 08:14

İçişleri Ali Yerlikaya Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “Narkoçelik-19” operasyonlarında; 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.