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 | Bengül Arıca

Zehir tacirlerine büyük darbe! Çok sayıda kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Antalya’da son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 107 şüphelinin gözaltına alındığını 104’ünün tutuklandığını duyurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 08:16
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 08:24

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-Antalya" operasyonunda 104 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 ay süren operasyon hazırlığı yapıldı. 4 ay boyunca saha çalışmaları ve analiz yapıldı. Şüpheliler ise teknik ve fiziki takibe alındı. Antalya'nın Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil; 645 jandarma personeli ve 5 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Zehir tacirlerine büyük darbe! Çok sayıda kişi yakalandı

107 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonlar sonucu 107 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 104’ü tutuklanırken 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1935562247402553638

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