Zehir tacirlerine dev operasyon! Onlarca şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapanlara büyük bir darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 6 ay süren takip sonrası 107 adrese düzenlenen operasyonlarda 112 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 82 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 28 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Türk polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Mersin'de düzenlenen dev operasyonla uyuşturucu satıcılarına darbe indirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Mersin Operasyonu" sonucu çok sayıda şüphelin tutuklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, hazırlıkları 6 ay süren operasyonda, özellikle mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan şüphelilerin hedef alındığını belirtti.

8 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya, operasyonun Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde, narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 jandarma komando timi, 4 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 jandarma motorlu asayiş timinin katılımıyla düzenlendiğini kaydetti.

112 ŞÜPHELİDEN 84'Ü TUTUKLANDI

Çalışmalar sonucu yakalanan 112 şüpheliden 84'ünün tutuklandığını, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"GİRDİĞİNİZ SOKAK ÇIKMAZ SOKAK"

"Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz."