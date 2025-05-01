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 | Onur Kaya

Zehir tacirlerine dev operasyon! Onlarca şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapanlara büyük bir darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 6 ay süren takip sonrası 107 adrese düzenlenen operasyonlarda 112 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 82 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 28 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 14:06

Türk polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Mersin'de düzenlenen dev operasyonla uyuşturucu satıcılarına darbe indirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Mersin Operasyonu" sonucu çok sayıda şüphelin tutuklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, hazırlıkları 6 ay süren operasyonda, özellikle mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan şüphelilerin hedef alındığını belirtti.

Zehir tacirlerine dev operasyon! Onlarca şüpheli tutuklandı

8 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya, operasyonun Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde, narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 jandarma komando timi, 4 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 jandarma motorlu asayiş timinin katılımıyla düzenlendiğini kaydetti.

Zehir tacirlerine dev operasyon! Onlarca şüpheli tutuklandı
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112 ŞÜPHELİDEN 84'Ü TUTUKLANDI

Çalışmalar sonucu yakalanan 112 şüpheliden 84'ünün tutuklandığını, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Zehir tacirlerine dev operasyon! Onlarca şüpheli tutuklandı

"GİRDİĞİNİZ SOKAK ÇIKMAZ SOKAK"

"Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz."

ETİKETLER
#operasyon
#içişleri bakanı
#ali yerlikaya
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#uyuşturucu
#mersin
#Narkoticiye Karşı
#Gündem
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