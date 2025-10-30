Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
 Merve Yaz

Zehir tacirlerine geçit yok! Sınırda dev uyuşturucu operasyonu: Değeri tam 320 milyon lira

Emniyet güçleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Son operasyon sınır kapısında gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı, tarafından Kapıkule ve İpsala Gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk lirası olan, 525 kilogram esrar ele geçirildi.

Zehir tacirlerine geçit yok! Sınırda dev uyuşturucu operasyonu: Değeri tam 320 milyon lira
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
09:14
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
09:14

ve Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, ve İpsala Gümrük Kapılarına gelen tır cinsi iki araç şüpheli bulunarak takibe alındı.

Zehir tacirlerine geçit yok! Sınırda dev uyuşturucu operasyonu: Değeri tam 320 milyon lira

Gerçekleştirilen detaylı aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı kontrollerde, araçların gizli bölmelerinde esrar cinsi madde bulundu.

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü ve kaçakçılara geçit vermediğinin altını çizdi.

Zehir tacirlerine geçit yok! Sınırda dev uyuşturucu operasyonu: Değeri tam 320 milyon lira

Ticaret Bakanlığı ayrıca “yüzyılın küresel felaketi” olarak nitelendirilen uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi, öncelikli hedeflerimiz arasında gördüklerini vurguladı.

