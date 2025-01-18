Zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemi! Polis bile şaşkına döndü

18 Ocak 2025 14:15 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:21

Batman'a farklı illerden akılalmaz yöntemle uyuşturucu getirip satan 9 kişi tutuklandı. 9 ayrı adrese düzenlenen şafak operasyonlarında 49 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Polisler bile gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İşte detaylar...

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Batman​'da zehir tacirlerine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Zehir tacirlerine yönelik istihbaratı değerlendiren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

ŞAFAK OPERASYONU

Çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk eden, sevk ettikleri maddeleri "torbacılık" yöntemi ile satan 9 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

POLİSLER BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kent merkezinde 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 49 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Ekipler karşılaştıkları yöntem karşısında şaşkına döndü.

Öte yandan yapılan aramalarda 7 gram esrar maddesi ve 12 gram metamfetamin maddesi de ele geçirildi. Yakalanarak emniyete götürülen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.