Zeydan Karalar dahil 6 kişinin tahliyesine itirazda karar

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen davada verilen tahliyelere yapılan itiraz değerlendirildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen tahliye kararına itirazı değerlendiren İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi karar verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 6 sanık tahliye edilmişti.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 22:51
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 22:51

soruşturması kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada, aralarında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında verilen kararına yapılan itiraz reddedildi.

TAHLİYELERE İTİRAZ EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Şubat'ta görülen davanın yedinci duruşmasında, tutuklu sanıklar Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mehmet Ataş, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, başsavcılığın talebini reddetti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında, aralarında Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

