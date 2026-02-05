Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar'ın tahliyesine yorum: Ceza alsa ancak bu kadar yatardı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında 9 tahliye kararı geldi.

Hakkında tahliye kararı verilen isimler arasında bulunan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için TGRT Haber yorumcusu Şamil Tayyar farklı bir yorum yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tayyar, kararı "doğru ve yerinde" bularak "Ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı." şeklinde görüşünü bildirdi.

"SİYASİ POLEMİK YAPMADI HUKUKİ ZEMİNDE KENDİNİ SAVUNDU"

Tayyar, söz konusu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye kararı, doğru ve yerinde bir karardır. Karalar, her fırsatta isnat edilen suçlamaya karşı siyasi polemik yapmak yerine hukuki zeminde kendini savunmaya çalıştı. Ayrıca, suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı. Adalet, iyidir."

https://x.com/samiltayyar27/status/2019452070609211536