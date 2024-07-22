Zeytin bahçesine uçan traktör ters döndü! 18 yaşındaki sürücüsü öldü
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:16
Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün altında kalan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen feci kazada, 18 yaşındaki sürücü Ali Dağlı idaresindeki traktör, zeytin bahçesine uçarak ters döndü.
DAHA 18 YAŞINDAYDI...
Kazada traktörün altında kalan Ali Dağlı olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Ali Dağlı'nın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Cenaze aracı tarafından Dağlı'nın cansız bedeni morga götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı