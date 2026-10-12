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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 23:34

Zincirlikuyu'da şaşırtan müdahale: Suyu boşaltırken caddeyi göle çevirdiler

Beşiktaş'ta belediye ekipleri Zincirlikuyu Alt Geçidi'ndeki suyu tahliye etmek isterken caddeyi göle çevirdi. Nisbetiye Caddesi'nde çalışma sırasında borunun patlamasıyla bölge halkı sıkıntılı anlar yaşadı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 23:34

Nisbetiye Caddesi’nde çalışma yapan ekiplerin ana boruyu patlatması sonucu Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. ekiplerinin suyu ’ne tahliye etmesiyle cadde göle dönerken, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Zincirlikuyu'da şaşırtan müdahale: Suyu boşaltırken caddeyi göle çevirdiler


Olay, Beşiktaş Zincirlikuyu Alt Geçidi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nisbetiye Caddesi’nde çalışma yapan ekipler, çalışma sırasında ana boruyu patlattı. 

Zincirlikuyu'da şaşırtan müdahale: Suyu boşaltırken caddeyi göle çevirdiler

Borunun patlaması üzerine Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Olay yerine gelen belediye ekipleri suyun tahliyesini alt geçidin üzerinde bulunan Büyükdere Caddesi üzerine yaptı. Yapılan su tahliyesiyle Büyükdere Caddesi de göle döndü. İki noktanın tahliyesi süresince trafik geçişi kontrollü olarak sağlandı.

 

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ETİKETLER
#belediye
#Beşiktaş
#büyükdere caddesi
#Nisbetiye Caddesi
#Zincirlikuyu Alt Geçidi
#Gündem
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