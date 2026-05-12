HABERİN ÖZETİ Zirai mücadelede İHA devri: Hangi ürünlerde ve nasıl uygulanacağı belli oldu Yönerge kapsamında, İHA sistemlerinin zirai mücadelede kullanımına izin verilen zararlı organizmalar ve uygulama alanları belirlendi, ayrıca bu uygulamalar için izin ve ruhsatlandırma şartları duyuruldu. İHA ile çeltikte yanıklık hastalığı, garsiyat alanlarında çekirge zararlısı, çeşitli tahıllarda yabancı otlar, pamukta zararlılar ve gelişim uygulamaları, buğdayda septorya yaprak lekesi ve pas hastalıkları, mısır yaprak yanıklığı, ayçiçeğinde çayır tırtılı, zeytinde Akdeniz meyve sineği ve halkalı leke hastalığı gibi pek çok zararlı ve hastalığa karşı ilaçlama yapılabilecektir. Biyolojik mücadele etmeni salınımı da İHA sistemleri ile gerçekleştirilebilecek uygulamalar arasındadır. Muğla sınırları içerisinde bu uygulamaları gerçekleştirecek kişilerin her uygulama öncesinde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden izin almaları gerekmektedir. İHA ile yapılacak bitki koruma ürünü uygulamalarında yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat süresi devam eden araçlar kullanılabilecektir. Uygulama yapacak kişilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sistemine kayıtlı olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Bitki koruma ürünleri uygulama belgesine sahip olmayan kişiler, uygulama sırasında bu belgeye sahip bir kişi ile birlikte çalışmalıdır. Yönergede yer almayan zararlı organizmalara yönelik İHA ile uygulamalara kesinlikle izin verilmeyecektir.

İHA İLE İLAÇLANABİLECEK ÜRÜNLER BELİRLENDİ

Buna göre; çeltikte yanıklık hastalığı, garsiyat alanlarında çekirge zararlısı, çeltik, buğday, arpa ve mısır tarlalarında yabancı otlar, pamukta çeşitli zararlılar ve bitki gelişim uygulamaları, buğdayda septorya yaprak lekesi, tahıl pas hastalıkları, mısır yaprak yanıklığı, ayçiçeğinde çayır tırtılı, zeytin ve Akdeniz meyve sineği ile zeytinde halkalı leke hastalığı gibi pek çok zararlı ve hastalığa karşı İHA ile ilaçlama yapılabiliyor. Ayrıca biyolojik mücadele etmeni salınımı da İHA sistemleri ile gerçekleştirilebilecek uygulamalar arasında yer alıyor.

MUĞLA İL MÜDÜRÜ'NDEN "İZİN" UYARISI

Konuya ilişkin açıklama yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla sınırları içerisinde söz konusu uygulamaları gerçekleştirecek kişilerin her uygulama öncesinde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden izin almak zorunda olduklarını belirtti.

RUHSATSIZ ARAÇ VE BELGESİZ OPERATÖR YASAK

Baydar, İHA ile yapılacak bitki koruma ürünü uygulamalarında yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat süresi devam eden araçların kullanılabileceğini vurguladı. Uygulama yapacak kişilerin ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sistemine kayıtlı olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerektiğini ifade etti.

KAPSAM DIŞI UYGULAMALARA İZİN YOK

Bitki koruma ürünleri uygulama belgesine sahip olmayan kişilerin ise uygulama sırasında bu belgeye sahip bir kişi ile birlikte çalışmaları gerektiğine dikkat çeken Baydar, yönergede yer almayan zararlı organizmalara yönelik İHA ile uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceğini kaydetti.