Meyve sebzede zirai don nöbeti başladı! Bakanlık tüm ekipleriyle sahada

Türkiye geneli havanın daha da soğumasının beklendiği bazı bölgelerde zirai don uyarısı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ayın 11'ine kadar ekiplerinin sahada üreticiye destek vermek için teyakkuzda olacağını duyurdu.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 00:52

Son yıllarda mevsim dengesinin bozulmasıyla bahar ayında yaşanan ani soğuma sonucu yaşanan meyve ve sebze üretimini olumsuz etkiliyor. Meteorolojik verilerin zirai don uyarısı yapmasıyla ve Orman Bakanlığı, alarma geçti. 11 Nisan'a kadar sürmesi beklenen zirai don riskine karşı ekipler sahaya gönderildi.

HABERİN ÖZETİ

Mevsim dengesindeki bozulma nedeniyle baharda yaşanan ani soğuma ve zirai don riski, meyve ve sebze üretimini olumsuz etkilerken, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri sahada önlemler aldı.
Meteorolojik verilere göre 11 Nisan'a kadar zirai don riski bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai don uyarısı üzerine alarma geçti ve tüm ekiplerini sahaya gönderdi.
İl ve İlçe Müdürlükleri, üreticilere teknik destek ve yönlendirmeler sağlıyor.
Kültürel mücadele ve hibe destekleriyle don riski minimize ediliyor.
Olası olumsuzluklarda il veya ilçe müdürlüklerine ya da TARSİM kanallarına müracaat edilmesi gerektiği belirtildi.
ZİRAİ DON RİSKİNE KARŞI TÜM EKİPLER SAHADA

Üreticilerin zirai don riskine ilişkin bilgilendirildiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojik verilere göre 11 Nisan'a kadar sürmesi beklenen zirai don riskine karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz sahada teknik destek ve yönlendirmelerine devam ediyor. Kültürel mücadele ve hibe desteklerimizle don riskini minimize ediyoruz. Olası olumsuzluklarda vakit kaybetmeden il veya ilçe müdürlüklerimize veya TARSİM kanallarına müracaat etmeyi unutmayın."

