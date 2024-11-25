Zonguldak'a giden uçakta panik dolu anlar! Havalimanındaki ekipler teyakkuza geçti

25 Kasım 2024 14:28 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:29

Almanya'dan Zonguldak Havalimanı'na gelen yolcu uçağına havalimanına iniş yaptığı sırada yıldırım isabet etti. Uçakta panik dolu anlar yaşanırken havalimanında ekipler teyakkuza geçti.

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Zonguldak​'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Almanya'nın Dusseldorf Havalimanı'dan kalka Sun Express Havayollarına ait yolcu uçağı, Zonguldak Havalimanı'na inişini yaptığı sırada uçağın arka kısmına yıldırım​ düştü.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Pilotun tecrübesi sayesinde uçak, güvenli bir şekilde havalimanına iniş yaptı. Uçak piste iniş yaptıktan sonra havalimanında bulunan ekipler teyakkuza geçti.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler kısa sürede piste ulaşırken uçakta bulunan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Daha sonra yurt dışı seferleri ise kısa süreli askıya alınarak iptal edildi.

UÇAKTA GEREKLİ KONTROLLER YAPILDI

Havalimanı Müdürlüğü ve Sun Express Havayolları ekibi daha sonra durumu Ankara'ya bildirdi. Teknik ekibin Ankara'dan gelmesiyle birlikte uçakta kontroller başlatıldı.

Seferlerin askıya alınmasının ardından bugün yapılması planlanan yurt dışı seferi için 200 kadar yolcu ise havalimanında beklemede kaldı. Uçağın yapılacak olan son kontrollerinden sonra saat 12.00 itibariyle yeniden hareket etmesiyle birlikte uçağın Dusseldorf Havalimanı'na gideceği ifade edildi.