Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında ilk tutuklama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2 madencinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili adli süreç hızlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ocak işletmecisi H.B., jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 20:12

Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı maden faciasında işletme sahibi tutuklandı.

İKİ MADENCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'nun cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı. Göçükten yaralı kurtulan İsmet Kabuk ise, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında ilk tutuklama

OCAK İŞLETMECİSİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan facianın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında ocak işletmecisi H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

