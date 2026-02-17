Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında ilk tutuklama

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı maden faciasında işletme sahibi tutuklandı.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'nun cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı. Göçükten yaralı kurtulan İsmet Kabuk ise, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yaşanan facianın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında ocak işletmecisi H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.