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Zonguldak'ta bir astsubay evinde ölü bulundu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ocak 2025 15:34 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:37
Zonguldak&#039;ta bir astsubay evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görevli 26 yaşındaki astsubay E.K, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hayatını kaybeden astsubayın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde karakolda görevli bir astsubay evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, Perşembe beldesinde meydana geldi. Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli olan 26 yaşındaki astsubay E.K, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Kurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından astsubayın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili detaylı tahkikat başlatıldı.

Hayatını kaybeden astsubay E.K'nın Gaziantepli ve bekar olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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