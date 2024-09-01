Zonguldak'ta hemşireye darp iddiası: 2 kez üst üste beyaz kodlu yardım istedi!

01 Eylül 2024 00:39 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 00:44

Habur Gümrük Kapısı’nda memurlara saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var!

Habur Gümrük Kapısı’nda memurlara saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir hemşire, darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İlçedeki bir düğün sırasında rahatsızlanan F.H., düğün salonunun hemen arkasında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye getirilen F.H.'nin yakınları, burada hastane yetkilileri ve hemşirelerle, hastanın yeterince ilgilenilmediği iddiasıyla tartışma yaşadı.

İKİ KEZ BEYAZ KODLU YARDIM TALEBİ

Olayın büyümesi üzerine, F.H.’nin oğlu O.H., hastanede hemşirelerin bulunduğu masaya yönelerek sözlü saldırıda bulundu. Hemşireler, üst üste iki kez beyaz kod vererek acil yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, F.H.'nin yakınlarını sakinleştirmekte zorlandı.

POLİS ARAYA GİRDİ

Durumun ciddiyeti üzerine hastanenin gece amiri V.K. de olay yerine geldi. Ancak V.K.’ye de yönelen düğün sahipleri, polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Taraflar olaydan sonra birbirinden şikayetçi oldu.