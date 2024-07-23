Zonguldak’ta korku dolu anlar: Patlama sonrası buhar yayıldı!

23 Temmuz 2024 23:38 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 23:44

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın yüksek buhar taşıyan boru hattında meydana gelen patlama sesi sonrası menfezlerden yüksek oranda çıkan buhar etrafa yayıldı. Vatandaşlar korku yaşadı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Karadeniz Ereğli ilçesinde bir fabrikanın yüksek buhar dağıtım boru hattında meydana geldiği değerlendirilen patlama; ilçede büyük bir paniğe neden oldu. Devrek yol ayrımında bulunan sitim (yüksek buhar) borularında patlama sesleri duyuldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturulurken, patlamanın etkisiyle çevreye güvenlik şeridi çekildi.

PATLAMA SESİ KORKUTTU

Fabrika yetkilileri, olayın nedeninin araştırıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti. Yetkililer ayrıca, patlamanın neden olduğu maddi hasarın tespiti ve gerekli onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Bölge sakinleri, patlamanın ardından büyük bir korku yaşadıklarını ve evlerinden dışarı çıktıklarını ifade etti. Patlama sesi, Ereğli'nin pek çok noktasından duyuldu.