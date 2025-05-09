Zorlu Holding eski CEO'su hakim karşısına çıktı! Hakim kararını açıkladı

Zorlu Holding’in eski CEO’su Cem Köksal, “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Köksal, 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısındaydı.

Türkiye'nin gündemine oturan dava 28 Şubat 2025’te Vestel CEO’su Ergün Güler’in çalışanlara gönderdiği Ramazan ayı tebrik mesajına Köksal’ın cevap olarak attığı e-postadan kaynaklandı. Köksal, mesajında Ramazan ayının şirketin kurumsal kutlama listesinde yer almadığını belirterek, bu tür paylaşımların uygun olmadığını ifade etmişti.

(Vestel CEO’su Ergün Güler)

Ancak mesaj, tüm çalışanlara gönderilmiş ve sosyal medyaya da sızarak kamuoyunda tartışma oldukça eleştirilmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında soruşturma başlatmış ve iddianame hazırlanmıştı.

(Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal)

"YANLIŞLIKLA YAPTIM!"

Duruşmada savunma yapan Cem Köksal, “Mesajı tamamen kurumsal bir şekilde yazdım ve yalnızca Ergün Bey’e göndermek isterken, insani bir hata sonucu ‘tümüne gönder’ seçeneğine basmışım. Amacım kimsenin inancına müdahale etmek değildi,” dedi. Mahkeme, Köksal’ın ifadeleri ve sunulan delilleri değerlendirerek, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararına hükmetti.

Köksal, dava süreci nedeniyle Mart 2025’te Zorlu Holding’deki CEO’luk görevinden istifa etmiş, yerine Ömer Yüngül atanmıştı.