Başıboş köpek dehşeti bitmiyor! Bu kez yer Ankara: 'Korkudan dışarı çıkamıyoruz'

06 Eylül 2024 15:54 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:58

Son yılların en tartışmalı konularından biri olan başıboş sokak köpeği sorunu devam ediyor. Bu kez yer Ankara! Yaşlı bir kişi dinlenmek için geldiği parkta sahipsiz bir köpeğin saldırısı uğradı. Bacağından yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sahipsiz sokak köpeği sorunu her gün gündem olmayı sürdürüyor. Vatandaşın canını tehdit eden başıboş köpekler, bu kez yaşlı bir adamı yaraladı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde dinlenmek için parka gelen yaşlı bir adama, o sırada parkta bulunan başıboş sokak köpeği saldırdı.

Yaşlı adam köpeğin saldırısında bacağından yaralandı.

Çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

'ADIM ATTIĞIMIZ HER YERDE KÖPEK VAR'

Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Bu park önceden çok kalabalıktı. Bu olaylardan sonra sessizleşmeye başladı. Çok fazla yaşlı var burada ve korkudan dışarı çıkamıyor. Adım attığımız her yerde köpek var. Yaşlılar kaçamıyor, güçleri de yetmiyor. Küçük çocukları da kovalıyor köpekler” dedi.