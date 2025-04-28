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Parola beş…

GİRİŞ:
2025-04-28
saat ikonu 08:40
|
GÜNCELLEME:
2025-04-28
saat ikonu 08:40

Nisan ayındaki tüm maçlarını kazanan Galatasaray adım adım şampiyonluğa gidiyor. Mayıs’ta son noktayı koymaya hazırlanan Cimbom, kupadaki Konya maçının ardından dün gece Eyüp’e de 5 attı. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5’te tuttu. En önemlisi de 5. Yıldızı takmak için sadece 5 maçı kaldı. Bu saatten sonra şampiyonluk modunu açmış bir Galatasaray’ı hangi takım durdurabilir ki?

Beşi bir yerde!

Eyüp deplasmansında 1 gol, 1 asitle oynayan Osimhen yine sahanın en istekli ve üretken oyuncusu olurken, Sallai sezonun ilk yarısındaki olduğu gibi golünü Eyüp’e attı. Torreira ise sezon sonu yaklaştıkça golcü kimliğini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Morata oyuna sonradan dahil olsa da 2 gol atarak “ben buradayım” dedi. Lemina bitmek bilmeyen enerjisiyle estetik bir asistte imza attı. Kısacası Galatasaray takım halinde iyi reaksiyon verdi.

Umursuz vaka: Franky

Sahanın tek olumsuz isim ise: Frankowski oldu. Yapılan “Sağ bek değil, kanat beki” yorumlarını tekrar gözden geçirmekte fayda var. Polonyalı futbolcunun takıma uyum sağlayamadı net olarak ortada. Ne hücumda nede savunmada hiç bir artısını göremedim. Sağlıklı bir Kaan varsa, ikinci yarıda olduğu gibi hep oyunda olmalı.

Berke ile olmaz!

Bir konuya daha değinmek gerekirse, Muslera sonrası kaleye takviye yapacak olan Galatasaray, Eyüpspor kalecisi Berke’yi radarından çıkarmalı. Günay’ın verdiği güveni Berke kesinlikle veremez. Bu düşüncem biten farklı skordan bağımsız…

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