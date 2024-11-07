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Bitcoin ABD seçimleri sonrası tarihi rekor kırdı! 7 Kasım Bitcoin fiyatı belli oldu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
07 Kasım 2024 08:04 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 08:05
Bitcoin ABD seçimleri sonrası tarihi rekor kırdı! 7 Kasım Bitcoin fiyatı belli oldu

Bitcoin, kripto para piyasasını altüst etti. Donald Trump'ın yeniden başkan seçildiği ABD Seçimleri sonrası Bitcoin fiyatı 75.850 doları görerek tüm zamanların zirvesini gördü. Yeni günde durum ne? İşte 7 Kasım Bitcoin fiyatı

ABD​'deki başkanlık seçimleri dünya ekonomisinde de deprem etkisine neden oldu. Donald Trump​'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından altın​ ve dolar​ başta olmak üzere tüm yatırım araçlarında dalgalanma yaşandı. Ancak Trump'ın kripto para piyasalarına yönelik olumlu bakışı en çok Bitcoin​ fiyatı üzerinde dalgalanmaya neden oldu. Adeta uçuşa geçen Bitcoin, 75.850 doları görerek tüm zamanların en yüksek zirvesini gördü. Bu gelişmenin ardından kripto para yatırımcıları gözünü yeni güne çevirdi.

Bitcoin ABD seçimleri sonrası tarihi rekor kırdı! 7 Kasım Bitcoin fiyatı belli oldu - 1. Resim

7 KASIM 2024 BITCOIN FİYATI NE KADAR?

Bitcoin, tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra yeni güne düşüşle başladı. Gelen tepki satışlarının ardından yüzde 1,1 oranında değer kaybeden Bitcoin günü 74.760 dolar seviyesinde açtı. 

Bitcoin ABD seçimleri sonrası tarihi rekor kırdı! 7 Kasım Bitcoin fiyatı belli oldu - 2. Resim

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Bitcoin ABD seçimleri sonrası tarihi rekor kırdı! 7 Kasım Bitcoin fiyatı belli oldu - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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