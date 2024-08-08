Bitcoin toparlanmaya devam ediyor! 8 Ağustos kripto para piyasalarında son durum

08 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:38

Altın fiyatları güne yükselişle başladı! İşte 8 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başladı! İşte 8 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin geçtiğimiz hafta tarihi bir çöküş yaşamıştı. ABD'deki resesyon endişelerinin etkisiyle son 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin fiyatı 55 bin doların altına inmişti.

Ancak pazartesi gününden başlayarak yükselmeye başlayan Bitcoin fiyatı dün küresel piyasalar gibi kripto paralarda da yaşanan satış baskısıyla 24 saat içinde yüzde 10’dan fazla artarak 55 bin doların üzerine çıkmıştı.

Peki 8 Ağustos Bitcoin fiyatı ne kadar? İşte kripto para piyasalarında son durum ve alt coin fiyatları

BİR BITCOIN KAÇ TL?

Kripto paralar arasında en fazla işlem gören Bitcoin ise gerilediği seviyeden yükselerek, 56 bin 963,9 dolardan işlem görüyor.

Türk lirası karşılığı olarak ise 1.915.567 TL‘den işlem görüyor.

BİR ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum (ETH) %3,4 düşüşle 2.419 dolar seviyesinde

ALT COIN PİYASASINDA SON DURUM