Bitcoin'de kara ağustos! Kayıplar devam ediyor

20 Ağustos 2024 08:53 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:43

Dolar kuru tüm duvarları yıktı! Faiz kararı öncesi yeni rekor! İşte 20 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

Dolar kuru tüm duvarları yıktı! Faiz kararı öncesi yeni rekor! İşte 20 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

Kripto para dünyası amiral gemisi Bitcoin'deki depremin ardından bir türlü toparlanamıyor. Ağustos ayının başında 48 bin 800 dolara kadar gerileyerek Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin daha sonra kısmen toparlanarak kayıplarının bir kısmını geri aldı.

KAYIP YÜZDE 11'İ AŞTI

Ancak ay boyunca ara ara keskin kayıplar yaşameye devam eden Bitcoin alt coin piyasasına da paralel olarak düşüş yönünde etkiledi

Hisse senetlerinde ve altında üst üste gelen rekorlera rağmen kayıplarını toparlayamayan Bitcoin güvenli yatırım açısından şüpheleri kuvvetlendirdi.

Bitcoin ağustos ayı geneli incelendiinde yaklaşık yüzde 11 kayıp yaşadı. Bugün itibarıyla Bitcoin mart ayında ulaştığı 73 bin 798 dolarlık rekorun yüzde 21 altında hareket ediyor.

BİR BITCOİN KAÇ DOLAR, KAÇ TL?

Bitcoin bugün saat 08.45 itibarıyla 56 bin 428 dolardan (2 milyon 63 bin TL) işlem görüyor.

Ethereum ise aynı saatlerde 1.533 (90 bin 573 TL) dolar seviyesinde alıcı buluyor.