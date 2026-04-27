Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Safa Keser

15 Temmuz darbe girişimi genç gazetecilerin manşetleriyle hatırlanacak

Basın İlan Kurumu, iletişim fakültesi öğrencilerinin kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik refleksi kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi” programını hayata geçiriyor. Programın ilk etkinliği 29 Nisan’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 14:37

Basın İlan Kurumu tarafından Darbe Girişiminin 10. yıl dönümünde “Hafızayı Koru, Hakikati Yaz” temasıyla Türkiye genelinde 7 bölgeyi temsilen 7 üniversiteyle iş birliği içerisinde yürütülecek olan “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”, genç iletişimcilerin mesleki reflekslerini tarihsel bir olay üzerinden yeniden değerlendirmelerine imkân tanıyacak.

Teori ve uygulamayı bir araya getiren gazetecilik atölyesi, iki bölümden oluşacak. Atölyenin ilk bölümünde medya etiği ve sorumlu yayıncılık, dezenformasyonla mücadele, kriz ve olağanüstü durumlarda hızlı ve doğru haber üretimi ile haber ve kaynak doğrulama başlıklarında akademisyenler ve deneyimli gazeteciler tarafından teorik eğitimler verilecek.

HABERİN ÖZETİ

15 Temmuz darbe girişimi genç gazetecilerin manşetleriyle hatırlanacak

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Basın İlan Kurumu, 15 Temmuz Darbe Girişiminin 10. yıl dönümünde “Hafızayı Koru, Hakikati Yaz” temasıyla genç iletişimciler için “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi” düzenliyor.
Atölye, medya etiği, dezenformasyonla mücadele, kriz ve olağanüstü durumlarda haber üretimi ve haber doğrulama gibi teorik eğitimleri içeriyor.
Öğrenciler, gerçek bir haber üretim sürecini deneyimleyerek manşet oluşturma ve gazete birinci sayfasını tasarlama gibi uygulamalı çalışmalara katılacak.
Çalışma, genç kuşaklara kriz ve olağanüstü dönemlerde medyanın rolünü aktarmayı, doğru bilgi ve etik haberciliğin önemini vurgulamayı hedefliyor.
Atölyenin ilk programı 29 Nisan 2026 Çarşamba günü Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek ve diğer 6 üniversitede de devam edecek.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
15 Temmuz darbe girişimi genç gazetecilerin manşetleriyle hatırlanacak



İkinci bölümde ise öğrenciler gerçek bir haber üretim sürecini deneyimleyerek haber yazımı, görsel kullanımı, manşet oluşturma ve gazete birinci sayfasının tasarlanması aşamalarından meydana gelen uygulamalı çalışmayı gerçekleştirecek. Her biri 5 kişiden oluşan gruplar halinde çalışacak katılımcılar; deneyimli gazeteciler ve dizgi ekiplerinin rehberliğinde “O gece sen olsan nasıl manşet atardın?” refleksiyle 15 Temmuz darbe girişimini anlatan gazete birinci sayfasını baskıya hazır hale getirecek.

Basın İlan Kurumu’nun çalışması, özellikle kriz ve olağanüstü dönemlerde medyanın üstlendiği kritik rolü genç kuşaklara aktarmayı amaçlarken; aynı zamanda doğru bilgi, etik yayıncılık ve sorumlu haberciliğin önemine dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra genç gazeteci adaylarının demokrasi, millî birlik ve toplumsal sorumluluk temelli bir gazetecilik bilinci geliştirmesini hedefliyor.

“15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”nin ilk programı 29 Nisan 2026 Çarşamba günü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Atölye çalışması; Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültelerinde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
